“La Fiorentina sembra favorita, ma noi non avremo difficoltà a farle dei gol perché la loro difesa non funziona”

A Fakt l’ex calciatore polacco che ha giocato anche in Italia tra le fila dell’Udinese Piotr Czachowski ha parlato del match di stasera tra Fiorentina e Jagiellonia: “Non credo che la Fiorentina sia più forte dello Jagiellonia, siamo consapevoli che saranno due gare toste, ma non abbiamo paura perché conosciamo il nostro valore. A volte è successo che le squadre polacche battessero le italiane e può capitare pure stasera.”

Prosegue: “Noi davanti siamo forti e loro dietro hanno diversi problemi, per questo dico che possiamo fare male visto che non sono solidi per nulla. Per me i nostri attaccanti avranno tante occasioni per segnare e facilmente possiamo fare dei gol.”