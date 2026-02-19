Nazione: “Partita a -9, Fiorentina con calzamaglie, intimo termico ed alimentazione ad hoc”

Il gelo punge la faccia e mozza il respiro. La Fiorentina è atterrata ieri nel primo pomeriggio in Polonia e ha trovato ad accoglierla una trappola di ghiaccio: -9°C segnava il termometro all’arrivo a Bialystok, dopo quasi tre ore di pullman dall’aeroporto di Varsavia. La stessa temperatura che accompagnerà i viola questa sera, quando alle 21 affronteranno lo Jagiellonia in un match che si preannuncia tanto delicato quanto estremo dal punto di vista climatico.

Nei mesi scorsi entrambi i club avevano chiesto alla Uefa di anticipare il fischio d’inizio alle 18:45, per ragioni climatiche e logistiche – la Fiorentina sarà costretta a ripartire solo domattina – ma l’incastro col calendario non lo ha permesso. In contemporanea, infatti, il Lech Poznan sarà impegnato nel play off di Conference League contro il KuPS, in Finlandia, dove si giocherà addirittura a -15 nel tardo pomeriggio.

Per non farsi sorprendere, in ogni caso, la Fiorentina è partita attrezzata: calzamaglie, intimo termico, guanti e scaldacollo a disposizione di ogni giocatore, oltre a un’alimentazione studiata per contrastare la dispersione di energie. Ma a Bialystok il clima rigido non riguarda solo gli aspetti meteorologici. La città, tra le principali della Polonia orientale, si trova infatti in un’area sensibile, a ridosso dei confini con Bielorussia e Ucraina e tra il 2025 e l’inizio del 2026 ha registrato diverse incursioni di droni russi nel proprio spazio aereo, soprattutto a est.

Varsavia ha risposto attivando i propri caccia e quelli alleati della Nato, in un contesto che risente inevitabilmente del conflitto tra Mosca e Kiev. Un’atmosfera davvero tesa, ben lontana dalla spensieratezza di altre trasferte europee. Eppure almeno stasera, per 90′, sarà soltanto il calcio a prendersi la scena. Allo Stadion Miejski è atteso il tutto esaurito, visto che a ieri restavano poche migliaia di biglietti ancora in vendita.

La bolgia giallorossa promette di scaldare l’ambiente più di qualsiasi stufa, trasformando il gelo in un… inferno sportivo. La Fiorentina lo sa bene: per uscire indenne dalla notte polacca – specie con le tante seconde linee annunciate in campo – serviranno sangue freddo (letteralmente) e nervi «caldi». Lo scrive La Nazione.