Vanoli: “Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala”

Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Jagiellonia-Fiorentina 0-3, ha parlato della prestazione di Giovanni Fabbian soffermandosi sul percorso tattico che sta affrontando il giocatore e sulle sue caratteristiche tecniche. L’allenatore ha chiarito l’intenzione di riportarlo stabilmente nel ruolo di mezzala, dopo un periodo in cui è stato impiegato prevalentemente da trequartista.

“Fabbian? E’ un giocatore qualitativo, di gamba, vede la porta. Stiamo lavorando per farlo tornare a ritrovare il ruolo da mezzala perché negli ultimi anni ha fatto tanto il trequartista, invece io voglio riadattarlo lì. Stasera ha fatto il ruolo un po’ più congeniale a lui, facevamo 4-4-2. E’ normale che anche lui si debba calare in questa nuova realtà”.