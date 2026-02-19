20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:37

Vanoli: "Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala"

News

Vanoli: “Fabbian giocatore di qualità, ha gamba e vede la porta. Il suo ruolo è la mezzala”

Redazione

19 Febbraio

Aggiornamento: 19 Febbraio 2026 · 23:51

Conference LeagueFabbianFiorentinajagielloniaVanoli

di

Il tecnico spiega il percorso tattico di Fabbian, e la volontà di riportarlo stabilmente in mezzo dopo le ultime stagioni da trequartista

Paolo Vanoli, intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Jagiellonia-Fiorentina 0-3, ha parlato della prestazione di Giovanni Fabbian soffermandosi sul percorso tattico che sta affrontando il giocatore e sulle sue caratteristiche tecniche. L’allenatore ha chiarito l’intenzione di riportarlo stabilmente nel ruolo di mezzala, dopo un periodo in cui è stato impiegato prevalentemente da trequartista.

Fabbian? E’ un giocatore qualitativo, di gamba, vede la porta. Stiamo lavorando per farlo tornare a ritrovare il ruolo da mezzala perché negli ultimi anni ha fatto tanto il trequartista, invece io voglio riadattarlo lì. Stasera ha fatto il ruolo un po’ più congeniale a lui, facevamo 4-4-2. E’ normale che anche lui si debba calare in questa nuova realtà”.

