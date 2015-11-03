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Notizie Catherine Commisso Fiorentina

“Che regalo per mia madre!”: Commisso esulta, ma la Fiorentina ha rischiato il tracollo

28 febbraio 2026 00:14

La famiglia Commisso: "Complimenti alla squadra, serve mantenere la stessa attenzione contro il Pisa"

19 febbraio 2026 23:38

La famiglia Commisso non è al Franchi per la sfida contro il Cagliari, ci sarà per Fiorentina-Como

24 gennaio 2026 17:49

Corriere Fiorentino svela: “Catherine Commisso in arrivo a Firenze ma oggi non è attesa allo stadio”

24 gennaio 2026 09:44

Poesio: "Catherine Commisso sarà Presidente della Fiorentina fino a fine stagione, poi si vedrà"

23 gennaio 2026 18:14

Catherine Commisso: "Viola Park? Spero che tutti i giovani siano felici qui. Ho conosciuto Palladino"

11 ottobre 2024 19:42

Catherine Commisso: "Fiorentini critici ma appassionati. Rocco? Non ha pazienza ma primo tifoso"

21 ottobre 2023 09:28

La generosità della famiglia Commisso: offerte 20 borse di studio per la Columbia University

07 giugno 2022 18:21

Mediacom ha donato 14 mila dollari per la campagna contro il tumore al seno

14 ottobre 2021 13:32

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