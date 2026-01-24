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La famiglia Commisso non è al Franchi per la sfida contro il Cagliari, ci sarà per Fiorentina-Como

Joseph e Catherine Commisso assenti per la gara di campionato, ma torneranno a Firenze nei prossimi giorni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2026 17:49
La famiglia Commisso non è al Franchi per la sfida contro il Cagliari, ci sarà per Fiorentina-Como -
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Joseph Commisso
Catherine Commisso
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Joseph e Catherine Commisso non sono presenti questo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi per assistere alla sfida di campionato tra Fiorentina e Cagliari. La loro assenza, però, sarà soltanto temporanea. I Commisso torneranno infatti a Firenze nei prossimi giorni e saranno regolarmente presenti sugli spalti in occasione della partita di Coppa Italia contro il Como, in programma sempre al Franchi. Un appuntamento importante per la Fiorentina, che punta a proseguire il proprio cammino nella competizione nazionale davanti al proprio pubblico.

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