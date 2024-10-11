Catherine Commisso: "Viola Park? Spero che tutti i giovani siano felici qui. Ho conosciuto Palladino"

La cosa più bella che guardo quando sono qui, sono i bambini, i piccolini entrare con le loro borse, che sono molto più grandi di loro

Catherine Commisso, moglie del patron della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni del Viola Park: "Volevo tanto venire qui oggi, vedere la squadra che non vedevo da tanto, conoscere la squadra e il nuovo allenatore. Rocco ci ha tenuto a creare l'olio 'Caterina'. La cosa più bella che guardo quando sono qui, sono i bambini, i piccolini entrare con le loro borse, che sono molto più grandi di loro. Il Viola Park è dedicato ai giovani, ma anche ai genitori che vengono qui a vedere i figli giocare. Anche le ragazze, le squadre femminili si allenano qui insieme a tutti gli altri ed è una cosa molto speciale secondo me. Vorrei che tutti siano contenti e felici di stare qui con noi. E, se si fanno male, si infortunano, speriamo che possano recuperare il prima possibile grazie alle nuove tecnologie che abbiamo".

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