Mediacom ha donato 14 mila dollari per la campagna contro il tumore al seno
Una bella iniziativa quella dei dipendenti Mediacom a favore della lotta contro il tumore al seno. L'assegno consegnato da Catherine Commisso
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 13:32
Catherine Commisso ha consegnato ieri ai promotori della campagna “MAKING STRIDES TO BREAST CANCER 2021” un assegno di 14.000 dollari raccolti grazie al contributo di dipendenti, collaboratori e amici di Mediacom. Un piccolo gesto che ci auguriamo possa contribuire ad aiutare la lotta contro il cancro al seno. Lo annuncia il sito ufficiale della Fiorentina.
IL PARERE DI CRISTIANO ZANETTI SULLA VICENDA VLAHOVIC
https://www.labaroviola.com/zanetti-da-la-colpa-alla-fiorentina-il-contratto-andava-rinnovato-prima-errore-di-commisso/153022/