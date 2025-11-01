Giuseppe Commisso saluta Pradè: “Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina”

Arrivano anche dal profilo Instagram di Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, le parole di saluto dopo le dimissioni di Daniele Pradè dal ruolo di direttore sportivo. Il post è accompagnato da una foto risalente al 2019, anno dell’insediamento della famiglia Commisso alla guida della società viola e del ritorno di Pradè come dirigente.

“Caro Daniele, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina con passione e onorabilità. Questa è la mia prima foto con te, scattata nello stesso mese in cui la nostra famiglia ha acquistato la società, un ricordo che porterò sempre con me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia”, ha scritto Giuseppe Commisso nel suo messaggio.