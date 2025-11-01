1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:13

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Giuseppe Commisso saluta Pradè: “Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina”

News

Giuseppe Commisso saluta Pradè: “Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina”

Redazione

1 Novembre · 22:17

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 22:17

TAG:

FiorentinaGiuseppe CommissoPradè

Condividi:

di

Giuseppe Commisso dedica un post Instagram al DS dimissionario, ringraziandolo e ricordando l’inizio dell’avventura viola nel 2019

Arrivano anche dal profilo Instagram di Giuseppe Commisso, figlio del presidente della Fiorentina, le parole di saluto dopo le dimissioni di Daniele Pradè dal ruolo di direttore sportivo. Il post è accompagnato da una foto risalente al 2019, anno dell’insediamento della famiglia Commisso alla guida della società viola e del ritorno di Pradè come dirigente.

Caro Daniele, grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina con passione e onorabilità. Questa è la mia prima foto con te, scattata nello stesso mese in cui la nostra famiglia ha acquistato la società, un ricordo che porterò sempre con me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia”, ha scritto Giuseppe Commisso nel suo messaggio.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Giuseppe B. Commisso (@giuseppebcommisso)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio