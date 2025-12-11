Giuseppe Commisso: "Siamo con la squadra. Dobbiamo rimanere uniti e affrontare la sfida insieme"

L'intervento del figlio Giuseppe Commisso:"Come famiglia, siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2025 10:10

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