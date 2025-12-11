Giuseppe Commisso: "Siamo con la squadra. Dobbiamo rimanere uniti e affrontare la sfida insieme"
L'intervento del figlio Giuseppe Commisso:"Come famiglia, siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il...
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2025 10:10
L'intervento del figlio Giuseppe Commisso:
"Come famiglia, siamo fermamente al fianco di questa squadra e delle persone di cui ci fidiamo per guidare la Fiorentina. I giocatori non sono soli: hanno il nostro pieno supporto e la nostra massima fiducia. Questo è il momento di rimanere tutti uniti, concentrati e rispondere con il carattere e la determinazione che rappresentano questo club. Affronteremo la sfida insieme".
Come riporta La Nazione.