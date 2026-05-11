Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"

Paratici e il nuovo ciclo viola tra speranze e dubbi sul futuro della Fiorentina.

Giuseppe Calabrese, su Repubblica, comprende la scelta dei tifosi di non festeggiare la salvezza e si concentra soprattutto sul futuro del club, legato alla figura di Paratici.

“Una speranza che ha un nome e un cognome: Fabio Paratici. L’auspicio è che sia stato ingaggiato per costruire un nuovo ciclo, ambizioso come quello che avrebbe dovuto essere e che invece è naufragato”, scrive.

Il giornalista sottolinea poi l’incertezza sul progetto societario: “Non conosciamo le reali intenzioni di Giuseppe Commisso, per ora possiamo solo prendere per buono il suo impegno a proseguire il lavoro del padre. La risposta arriverà presto, già con la scelta del nuovo allenatore, da cui si capiranno molto delle strategie del club e del ruolo di Paratici”.