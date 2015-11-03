Notizie Calabrese Fiorentina

Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"
11 maggio 2026 11:05
Repubblica: “Fiorentina da svuotare e ricostruire, serve un grande allenatore per ripartire”
05 maggio 2026 10:58
Calabrese: "Mai come adesso la Fiorentina sembra pronta per la salvezza”
19 gennaio 2026 11:35
Repubblica: "Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister"
26 maggio 2025 11:33
Calabrese: "Commisso non può combattere sempre i procuratori, così perde giocatori importanti"
30 maggio 2022 12:53
Repubblica: "Commisso, senza contraddittorio troppi punti sono rimasti in sospeso e poco chiari"
25 maggio 2022 11:44
Calabrese: "Italiano si fida meno della Fiorentina dopo cessione Vlahovic. Voleva Berardi, non Ikonè"
26 aprile 2022 13:45
Repubblica avverte: "Per l'Europa servono tre punti con l'Udinese, Italiano non faccia scelte discutibili"
25 aprile 2022 12:35
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