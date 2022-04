Repubblica avverte: “Per l’Europa servono tre punti con l’Udinese, Italiano non faccia scelte discutibili”

Sulle pagine di Repubblica il giornalista Giuseppe Calabrese nel suo editoriale parla della sconfitta della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Fiorentina poteva allungare in classifica, invece è rimasta inchiodata ai suoi limiti. La gara è stata brutta, figlia delle scelte sbagliate del tecnico viola come dimostrato dal secondo tempo. E adesso? Il k.o. costringe la Fiorentina a dover vincere a tutti costi il recupero con l’Udinese. Per proteggere l’Europa servono quei tre punti. Quindi facciamo tesoro degli errori e guardiamo avanti. Mollare adesso sarebbe un oltraggio a quanto di buono è stato fatto finora. A Salerno la Fiorentina ha sbagliato approccio. Bene, se c’è un problema di testa è lì che bisogna lavorare. Italiano, invece, ha sbagliato formazione. Il secondo tempo parla da solo”.

