Calabrese: "Un mercato così non si ricordava da tempo. Paratici ha cambiato la Fiorentina"

"Con Paratici è cambiata la strategia di comunicazione: più chiara, più diretta, senza forzature"

Sulle pagine di la Repubblica, Giuseppe Calabrese analizza il momento della Fiorentina, sottolineando come intorno alla squadra si respiri un clima di rinnovato entusiasmo dopo una stagione complicata.

"Gran parte del merito va a Paratici", scrive il giornalista, evidenziando come il mercato condotto dal dirigente rappresenti uno dei migliori degli ultimi anni: "Un mercato così non lo ricordavamo da tempo, forse dai tempi degli arrivi di Borja Valero, Gonzalo Rodríguez e degli altri protagonisti di quella Fiorentina. Se sia davvero l’inizio di una nuova era lo dirà il tempo, ma è evidente che la società abbia cambiato paradigma nella propria gestione".

Calabrese si sofferma poi anche sull'evoluzione della comunicazione del club, definendola "più chiara, più diretta e meno costruita". Secondo il giornalista, l'obiettivo della Fiorentina è quello di gettare le basi per un progetto duraturo, costruendo una squadra competitiva, capace di lottare con continuità per un posto in Europa e, possibilmente, di conquistare un trofeo. I tempi restano incerti, ma una convinzione emerge con forza: "Paratici è un uomo determinato e non lascerà trascorrere troppo tempo prima di provare a raggiungere questi traguardi".