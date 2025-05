Repubblica: “Tifosi viola credete in Palladino. La vittoria nella partita di ieri è stata il premio per il mister”

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica, ha commentato il successo della Fiorentina contro l’Udinese, soffermandosi in particolare su Palladino:

“È stato un momento di svolta che ha colto di sorpresa tutti, tranne Palladino e i suoi ragazzi, sempre più sicuri di poter raggiungere questo traguardo. Certo, il contributo del Lecce è stato importante, ma la squadra viola ha dimostrato di saper reagire al gol dell’Udinese, ribaltando completamente la loro ultima serata in Serie A. Questa vittoria rilancia con forza le ambizioni di società, allenatore e giocatori. E chiunque dica che si tratta di un’Europa di secondo piano sbaglia di grosso: partecipare alle coppe è fondamentale per dare continuità al progetto.

Palladino, naturalmente, non ha mai avuto dubbi sul voler restare a Firenze. Anzi, da oggi inizierà con la società il dialogo sul futuro, su come portare avanti il lavoro svolto quest’anno. Qualcuno rimarrà, altri invece andranno via, ma l’obiettivo è continuare a costruire, proprio come ha fatto Palladino in questa stagione. È vero, si poteva fare qualcosa in più, ma questo finale a sorpresa cancella tutte le delusioni delle settimane passate e restituisce alla Fiorentina e ai suoi tifosi un motivo per sperare. Palladino aveva ragione: fidatevi di lui. La squadra lo ha seguito per tutta la stagione, non lo ha mai abbandonato, e insieme siamo tornati in Europa.”