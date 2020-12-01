"Joe Barone è come Cognigni. Commisso deve mettere gente che sa di calcio. Prandelli mi disse..."

Il giornalista della Repubblica critica le scelte di Rocco Commisso su Joe Barone, dirigente viola ma con nessuna esperienza nel calcio

Giuseppe Calabrese, giornalista de La Repubblica, ha parlato della situazione in casa Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole:

"Quando i Della Valle misero Cognigni a gestire la società sbagliarono, perchè Cognigni non sapeva niente di calcio. Oggi sta avvenendo la stessa cosa con Commisso e Joe Barone. Abbiamo bisogno di gente che sa di calcio. Serve una struttura in società che sia solida. Prandelli prima della partita contro il Benevento mi disse che era preoccupato, aveva già chiara la situazione. Questa squadra vale l'ottavo posto massimo. Serve qualcuno nello spogliatoio che si faccia sentire quando vede qualcosa che non va. Castrovilli è ancora giovane, ma non è ancora il giocatore che ci aspettavamo"

LA FIORENTINA DICE NO A CAICEDO. IDEA LLORENTE, LO HA CONSIGLIATO CALLEJON A PRADE'

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