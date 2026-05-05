Repubblica: “Fiorentina da svuotare e ricostruire, serve un grande allenatore per ripartire”

Dopo una stagione deludente, l’idea è chiara: progetto nuovo, idee forti e una guida capace di riportare entusiasmo a Firenze

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, commenta senza giri di parole il momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro la Roma, definendo il campionato “un’agonia” ormai agli sgoccioli. Il risultato dell’Olimpico non cambia gli obiettivi di classifica, ma lascia comunque una figuraccia pesante, con una squadra apparsa “inguardabile, spenta e dominata oltre il limite della decenza”.

Secondo il giornalista, non resta che attendere la fine della stagione per aprire una fase di profonda rivoluzione: la Fiorentina andrà “svuotata e ricostruita”, o quasi, dopo un’annata giudicata insufficiente sotto ogni punto di vista. Resta però molta incertezza sul futuro, a partire dal budget a disposizione e dal ruolo di Commisso, che al momento appare distante ma sarà chiamato a chiarire le proprie intenzioni.

Il vero nodo, però, è la panchina: per Calabrese il colpo decisivo dovrà essere proprio l’allenatore, una figura capace di riportare entusiasmo in città e attrarre giocatori di livello. Un tecnico su cui costruire un progetto serio e duraturo, senza fretta ma con idee chiare. L’obiettivo è tornare a una Fiorentina che giochi a calcio e non si limiti a “vivacchiare”, con un gruppo finalmente ambizioso e orgoglioso.