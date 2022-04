Calabrese: “Italiano si fida meno della Fiorentina dopo cessione Vlahovic. Voleva Berardi, non Ikonè”

Giuseppe Calabrese, giornalista della Repubblica, ha parlato a Radio Bruno della situazione tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina, queste le sue parole:

“Bisognerà capire se le ambizioni di Vincenzo Italiano corrisponderanno con le ambizioni della Fiorentina, non sto parlando di scudetto, ma di fare un salto di qualità, se le due ambizioni coincideranno allora il matrimonio continuerà. Questo non è un falso problema, un rapporto che nasce su queste basi è un rapporto falso, la Fiorentina non sa comunicare, perchè questa cosa andava detta prima, non doveva uscire cosi, non le capiscono certe cose, inutile dirlo ancora. Hai affidato il rilancio ad un allenatore che non eri certo che sarebbe rimasto. Un rapporto che parte con la clausola è un rapporto non destinato a non arrivare fino in fondo, io la vedo cosi.

Se Italiano va via vuol dire che non crede nel progetto della Fiorentina, e se ciò dovesse accadere vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nel progetto di Commisso, vuol dire che che non c’è un progetto all’altezza. Il vero nodo è il progetto che verrà dopo. Lui voleva Berardi e gli hanno preso Ikonè, non ho mai visto una società vendere il più forte nel mezzo della stagione. Penso che la fiducia di Italiano nei confronti della Fiorentina si sia incrinata sulla cessione di Vlahovic, credo che si fidi meno di Commisso rispetto a quanto si fidava qualche mese fa, spero che Commisso sia onesto. Io sono preoccupato perchè Italiano è ambizioso, se arriva un’offerta importante lui la prende in considerazione. Se Italiano resta vuol dire che i programmi della Fiorentina sono stati convincenti, se va via questa convinzione ce l’abbiamo un po meno”

TORREIRA AL LAVORO PER TORNARE IL PRIMA POSSIBILE