Calabrese: “Mai come adesso la Fiorentina sembra pronta per la salvezza”

Sulle pagine de La Repubblica, Giuseppe Calabrese ha commentato la vittoria della Fiorentina sul Bologna per 1-2, sottolineando il netto miglioramento della squadra:

“Anche Rocco si sarebbe divertito. La Fiorentina ha giocato come una squadra che deve salvarsi, senza perdere l’obiettivo di conquistare punti. Mai come adesso la Fiorentina sembra in grado di tirarsi fuori da quella situazione. Una squadra che sta bene fisicamente, che corre e lotta. Rispetto a qualche mese fa è proprio un’altra Fiorentina. La preparazione è migliorata così come il gioco. Quella di Bologna non era una partita facile per la qualità degli avversari, ma la Fiorentina è stata fin da subito aggressiva e veloce nelle ripartenze. Si può davvero parlare di salvezza.”

Calabrese ha poi parlato degli impegni futuri della squadra:

“Ci sarà da capire come Vanoli gestirà la Fiorentina quando in mezzo al campionato ci saranno anche Coppa Italia e Conference. Ma i nuovi innesti sono d’aiuto, mettono la squadra al riparo dai rischi. Il mercato in ogni caso deve ancora finire e la possibilità di vedere arrivare una o due pedine è concreta. Poi da febbraio inizierà ufficialmente l’era Paratici.”