Repubblica: “Commisso, senza contraddittorio troppi punti sono rimasti in sospeso e poco chiari”

Questo un estratto dell’editoriale del giornalista Giuseppe Calabrese su Repubblica riguardante le parole di Commisso di ieri:

Il titolo è : “Quei punti rimasti in sospeso senza la possibilità del botta e risposta“.

“Il primo punto rimasto un po’ misterioso sono le minacce che ha ricevuto Commisso. Il riferimento, è stato precisato nel pomeriggio su nostra richiesta, è ai pesanti insulti ricevuti sui social e in privato. Commisso fa bene a rivolgersi alla polizia, ma ci sarebbe piaciuto conoscere qualche dettaglio in più direttamente da lui. Veniamo allo stadio. Commisso ha ribadito che bisogna aumentare i ricavi per essere competitivi, e solo uno stadio nuovo sarebbe stato d’aiuto. Quindi il restyling non basta? La Fiorentina non sarà mai competitiva? O ci sono altri modi per aumentare i ricavi? Nemmeno sui soldi disponibili per il prossimo mercato abbiamo capito granché. Commisso ha confermato che devono entrare 150 milioni, ma saranno spalmati in quattro anni, e i conti vanno fatti anche con le uscite. Cinquanta milioni, è questa la cifra che sembra più credibile, ma sempre nei prossimi quattro anni. Tutto qui?”.

