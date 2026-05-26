Repubblica: "Fiorentina, cresce la candidatura di Grosso per la panchina viola"

Fine stagione e primi movimenti: Paratici prepara la svolta in panchina

Fino alla giornata di sabato la Fiorentina ha ancora in mano l’opzione per confermare Paolo Vanoli sulla panchina. Il tecnico spera nella riconferma, ma in cima alla lista resta Fabio Grosso, profilo che deve molto a Fabio Paratici, che gli aprì le porte della carriera da allenatore affidandogli la guida della Juventus Primavera.

“Con il direttore ho un ottimo rapporto”, aveva dichiarato qualche settimana fa, aggiungendo: “Sono molto ambizioso, a fine stagione dovrò confrontarmi con il Sassuolo per capire il mio futuro”. Frasi che, nel linguaggio del calcio, lasciano intendere la voglia di intraprendere una nuova esperienza.

Come riporta La Repubblica, Grosso è da mesi tra i nomi accostati alla Fiorentina e nelle ultime ore le sue quotazioni sono in netta crescita. I passi avanti registrati ieri avrebbero ulteriormente rafforzato la sua candidatura, rendendolo al momento il principale favorito per la panchina viola della prossima stagione.

Sullo sfondo resta comunque la possibilità di un profilo a sorpresa, ma il tecnico del Sassuolo è in vantaggio e già nei prossimi giorni è previsto un incontro con la dirigenza neroverde per definire il suo futuro.

Come spesso accade a fine campionato, i primi movimenti sulle panchine iniziano a prendere forma. Paratici prosegue nel suo lavoro con scelte mirate e grande riservatezza: il cerchio si stringe e la guida tecnica rappresenta la prima decisione cruciale del nuovo corso viola.