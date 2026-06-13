Ferrara: “Vivaio da record e numeri unici: la Fiorentina ha la base, ora serve la prima squadra”

Braschi, Balbo, Kouadio e Puzzoli tra gli ultimi esordienti: la crescita del vivaio conferma la solidità del progetto tecnico

Nel suo consueto appuntamento Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara invita l'ambiente viola a guardare con fiducia al futuro, in attesa di conoscere gli sviluppi del confronto tra la dirigenza e il presidente Joseph Commisso.

"Non manca molto al report che Fabio Paratici e Alessandro Ferrari presenteranno dopo il viaggio a New York e l'incontro con il presidente", scrive Ferrara. "Nel frattempo vale la pena concentrarsi sul lato positivo delle cose".

Il giornalista sottolinea come i successi ottenuti dal settore giovanile rappresentino molto più di semplici traguardi sportivi: "Lo scudetto conquistato dalla Primavera e la vittoria dell'Under 18 al Torneo di Viareggio sono i primi segnali concreti della vitalità e della coerenza del lavoro portato avanti dal settore giovanile guidato da Valentino Angeloni".

A rafforzare questa lettura ci sono numeri particolarmente significativi. "Dal 2021 a oggi la Fiorentina ha lanciato in Serie A ben 27 giocatori, un dato che nessun altro club può vantare", evidenzia Ferrara. "Solo nell'ultima stagione hanno esordito nella massima serie Braschi, Balbo, Kouadio e Puzzoli, nonostante le difficoltà attraversate dalla squadra".

Un ruolo centrale, secondo il giornalista, è svolto anche dal Viola Park: "Una struttura di questo livello rappresenta un richiamo importante per i giovani talenti e per le loro famiglie". Senza dimenticare il prossimo passo del progetto viola: "La creazione di una squadra Under 23 sarà il naturale sviluppo di questo percorso".

La conclusione è un invito a guardare avanti con fiducia: "In attesa di notizie sulla Fiorentina dei grandi, oggi si può dire che il club ha costruito basi solide. Un patrimonio che merita attenzione e che autorizza una buona dose di ottimismo per il futuro".