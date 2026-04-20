Sentite Italiano: “L’infortunio di Bernardeschi è colpa mia. Volevo che prendesse il tributo dei tifosi”

Entrato per il tributo del pubblico, si ferma subito: le parole di Italiano fanno discutere

Nel finale della partita contro la Juventus, Federico Bernardeschi è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare alla coscia destra. L’esterno era entrato da pochi minuti, circa dieci, giusto il tempo di ricevere l’applauso dei suoi ex tifosi, che lo avevano già omaggiato anche prima del fischio d’inizio.

Proprio in quel breve spezzone di gara, però, il giocatore ha avvertito un fastidio che rischia di tenerlo fermo fino al termine della stagione, come temuto dallo staff tecnico.

Nel post partita Vincenzo Italiano si è assunto ogni responsabilità dell’accaduto, spiegando la scelta della sostituzione con motivazioni emotive: “È colpa mia. Prima della partita ho visto gli applausi del pubblico, è un ragazzo fantastico e l’ho messo per fargli prendere il tributo. Non ci voleva. Spero non sia nulla di grave, ma penso che non lo avremo fino a fine stagione”.

Dichiarazioni che non sono però state accolte positivamente da una parte della tifoseria, che ha interpretato le parole dell’allenatore come una gestione discutibile del cambio e del rischio corso dal giocatore in un momento della stagione già delicato.