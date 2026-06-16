Gazzetta: "Fiorentina su Azzedine Ounahi: il centrocampista che domina nei dribbling"

L’arma del dribbling che oggi manca alla Fiorentina per trasformare l’azione da statica in ripartenza

Tra i profili accostati alla Fiorentina nelle ultime ore, uno in particolare sta attirando grande curiosità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Azzedine Ounahi sarebbe uno dei due giocatori che hanno colpito maggiormente il direttore sportivo Fabio Paratici durante la sfida del Mondiale tra Brasile e Marocco, terminata 1-1 al MetLife Stadium di New York.

Ma cosa ha impressionato così tanto la dirigenza viola? La risposta arriva soprattutto dai numeri e dalle qualità tecniche di un centrocampista che, nel panorama europeo, rappresenta un profilo piuttosto raro.

Il dato più evidente riguarda la capacità di saltare l’uomo. Secondo le statistiche di WhoScored, nella Liga 2025-26 Ounahi è stato il secondo miglior giocatore del campionato per dribbling riusciti a partita, con una media di 2,9, alle spalle soltanto di Lamine Yamal (4,8). Alle sue spalle figurano anche Nico Williams (2,7), Kylian Mbappé (2,5) e Vinícius Júnior (2,4).

Se si considera il dato assoluto, il marocchino chiude la stagione con 69 dribbling riusciti, dietro soltanto a specialisti offensivi del calibro di Yamal, Vinícius e Mbappé, ma davanti allo stesso Nico Williams. Un elemento che colpisce è il ruolo: Ounahi non è un attaccante né un esterno, ma una mezzala nel 4-3-3 o un trequartista nel 4-2-3-1. Con il Girona ha totalizzato 5 gol e 3 assist.

Un aspetto che può spiegare l’interesse della Fiorentina è anche il confronto con il centrocampo attuale: la squadra ha chiuso l’ultima Serie A al nono posto per dribbling complessivi, con il solo Nicolò Fagioli tra i migliori interpreti individuali (19° posto). Più indietro Cher Ndour, solo 61° per dribbling tentati e con appena cinque riusciti su diciannove.

L’eventuale arrivo di Ounahi aggiungerebbe quindi una qualità oggi poco presente: la capacità di rompere le linee e creare superiorità numerica palla al piede.

Ridurre però il marocchino a un semplice dribblatore sarebbe limitante. Sempre secondo WhoScored, è 21° nella Liga per passaggi chiave (1,5 a partita), in una graduatoria che include nomi come Yamal, Pedri e Arda Güler. Inoltre è tra i migliori centrocampisti per tiri dalla distanza, con 1,4 conclusioni da fuori area ogni 90 minuti, dato che lo colloca al decimo posto.

Numeri che raccontano un giocatore creativo, verticale e imprevedibile, capace di incidere sia nella costruzione sia nella finalizzazione. Non a caso, nella gara osservata direttamente da Paratici, Brasile-Marocco, Ounahi ha chiuso con 8 dribbling tentati (4 riusciti), 92% di passaggi riusciti, 2 passaggi chiave e 4 duelli vinti su 8.