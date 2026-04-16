Cucchi: “A inizio anno vedevo la Fiorentina in lotta per la UEFA. Vanoli merita la conferma”

“Dalle difficoltà iniziali alla risalita: il lavoro del tecnico ha fatto la differenza”

La stagione della Fiorentina ha lasciato più di un interrogativo tra addetti ai lavori e tifosi. Anche l’ex radiocronista Rai Riccardo Cucchi, intervenuto a News Scommesse, ha sottolineato come la squadra viola sia stata una delle principali delusioni del campionato, pur mostrando segnali di ripresa con l’arrivo di Vanoli. A questo punto, è giusto puntare ancora su di lui?

"A mio parere, la Fiorentina resta un grande mistero: a inizio stagione la vedevo in lotta per un posto in UEFA, forse persino tra le prime quattro. Invece ha rischiato la retrocessione, riuscendo poi a risollevarsi anche grazie al lavoro di Vanoli. L’organico, però, non è da zona retrocessione, ed è proprio questo che rende difficile spiegare cosa sia successo.

Vanoli ha avuto grandi meriti: ha preso in mano una situazione complicatissima e ha rimesso la squadra in carreggiata. Per questo meriterebbe la conferma, sia per valutare fino in fondo il suo valore, sia per capire quello reale della rosa e fare chiarezza su una stagione così anomala."