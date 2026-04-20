Repubblica: “Da Lecce a Lecce, una stagione ribaltata: Vanoli ora punta a chiudere il discorso salvezza"

Dall’incubo dell’andata tra dimissioni, esoneri e infortuni alla possibile svolta decisiva: i viola ora vedono il traguardo e vogliono blindarlo subito.

Dal Lecce al Lecce, quasi a chiudere il cerchio di una stagione che per lunghi tratti ha assunto i contorni di un incubo. Come sottolinea Repubblica, fu proprio la sfida d’andata contro i salentini a certificare le difficoltà della Fiorentina: prima del match arrivarono le dimissioni di Pradè, poi la sconfitta per 0-1 al Franchi e, a seguire, l’esonero di Pioli. In quella stessa gara, inoltre, Kean subì il colpo alla tibia che ancora oggi gli crea problemi. Una giornata nerissima, che sembrava anticipare un campionato destinato alla retrocessione.

Il peggio però è stato evitato. Con l’arrivo di Vanoli e grazie al lavoro del suo staff, la squadra è riuscita a risalire la classifica fino ad avvicinarsi sensibilmente alla salvezza, oggi a portata di mano. Già questa sera potrebbe arrivare una svolta decisiva: con una vittoria, infatti, il vantaggio sui salentini salirebbe a 11 punti a cinque giornate dalla fine. Il Lecce arriva da quattro sconfitte consecutive, ma ha ancora in calendario sfide contro le ultime due già retrocesse. Vanoli è ben consapevole dell’importanza del momento e vuole chiudere il discorso il prima possibile.