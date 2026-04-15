CorrSport non ha dubbi: “Vanoli resterà alla Fiorentina al 99%, conferma meritata sul campo”

Risultati, identità e numeri: così Vanoli si prende la Fiorentina

Sono giorni pieni di riflessioni e ipotesi sul futuro allenatore della Fiorentina, ma il Corriere dello Sport va controcorrente e punta deciso su una conferma ormai quasi certa: quella di Paolo Vanoli. Il titolo è chiaro: “Avanti con Vanoli. Il tecnico ha meritato sul campo la conferma, resterà al 99%”.

Il quotidiano individua due date simbolo di questa svolta: il 4 gennaio e il 7 febbraio. Due momenti chiave che raccontano una stessa storia, quella di una salvezza ancora da conquistare matematicamente, ma ormai ben indirizzata grazie al netto cambio di passo della squadra nel nuovo anno, con un’accelerazione decisiva negli ultimi due mesi.

I meriti di Vanoli sono evidenti e difficilmente discutibili: è riuscito a trasformare profondamente una squadra che sembrava smarrita, ridandole identità e risultati. Proprio questa rimonta dovrebbe garantirgli la conferma sulla panchina viola anche per la prossima stagione. Quel restante 1% di dubbio resta legato solo all’imprevedibilità del calcio.

Vanoli era arrivato a inizio novembre, in un momento critico: la Fiorentina era ultima in classifica e ancora senza vittorie. Poi, il 4 gennaio, la vittoria contro la Cremonese con il gol decisivo di Kean al 92’ ha dato il via alla rimonta. Dal 7 febbraio, con anche il supporto del direttore sportivo Paratici, la squadra ha cambiato marcia: 18 punti in 9 partite, una media da zona Champions, inferiore solo a Inter (21) e Napoli (20).

Cinque vittorie in questo periodo, di cui tre nelle ultime cinque gare dopo la pesante sconfitta di Udine. Proprio lì, dove la Fiorentina condivideva quota 24 punti con Cremonese e Lecce, è iniziata la rincorsa verso una salvezza che oggi appare sempre più concreta — e che potrebbe valere la conferma di Vanoli. Chi lo avrebbe mai immaginato?