Repubblica: "1300 tifosi inglesi attesi, Firenze si prepara: monumenti sorvegliati e stop alcool"

Firenze si blinda in vista della gara: controlli rafforzati e restrizioni nel cuore della città

Saranno circa 1.300 i tifosi inglesi pronti a sostenere il Crystal Palace nella trasferta sul campo della Fiorentina. Un afflusso significativo, che ha portato le autorità ad alzare il livello di attenzione in città in vista della gara. Una parte dei sostenitori è già arrivata nella giornata di ieri, mentre gli altri sono attesi nel corso di oggi. Nel frattempo, il piano sicurezza è già stato attivato.

Come riportato da Repubblica, sono state predisposte misure di tutela per diversi luoghi simbolo: dalla fontana del Nettuno alla Loggia dei Lanzi, passando per Palazzo Vecchio, il Duomo, il Battistero e tutta l’area di Santa Maria del Fiore.

Si tratta di provvedimenti simili a quelli adottati in occasione delle precedenti gare europee. L’attenzione sarà rivolta in particolare a un gruppo ristretto di circa cento tifosi considerati più a rischio.

Inoltre, è stato disposto il divieto di vendita di alcolici a partire dalle 18 di ieri, così come il divieto di utilizzo di contenitori in vetro nel centro storico. Dalle 12 di oggi, stop anche al consumo di alcol in alcune zone specifiche, tra cui Piazza Indipendenza, Via Nazionale e l’area circostante lo stadio, oltre al divieto di bombolette spray urticanti.