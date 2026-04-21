Polverosi: “Fiorentina in difficoltà non gestisce il vantaggio, Lecce determinato fino alla fine"

Vantaggio sprecato dai viola, il Lecce reagisce con carattere e trova un punto pesante

Sul Corriere dello Sport - Stadio, Alberto Polverosi analizza Lecce-Fiorentina soffermandosi sulle difficoltà dei viola nel gestire il vantaggio e sulla reazione dei salentini:

“La Fiorentina non è stata capace di amministrare il vantaggio, confermando limiti già emersi in precedenza. Dopo un avvio opaco, i viola erano riusciti a portarsi avanti con un grande gol di Harrison, dando l’impressione di avere la partita sotto controllo. Ma questa sensazione è durata poco: nella ripresa la squadra si è abbassata troppo.

Il Lecce ha sfruttato questo atteggiamento, spingendo con decisione fino a trovare il pareggio. I problemi della Fiorentina restano chiari, tra cali individuali e assenze pesanti. La classifica è ancora rassicurante, ma il finale di stagione impone attenzione.

Il Lecce, invece, interrompe la serie negativa e dimostra carattere: per la prima volta riesce a rimontare dopo essere andato sotto, mostrando di potersi giocare la salvezza fino all’ultimo grazie a determinazione e intensità.”