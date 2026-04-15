Tuttosport: “Verso la notte di Conference: impresa difficile, ma vietato smettere di sognare”

Tra infortuni e squalifiche, i viola cercano una notte da ricordare

Nessuno, in casa Fiorentina, si fa troppe illusioni: ribaltare il 3-0 subito all’andata sul campo del Crystal Palace appare un’impresa ai limiti dell’impossibile. Eppure, come ha sottolineato Paolo Vanoli dopo la vittoria sulla Lazio – un successo che profuma di salvezza, vero obiettivo stagionale – «il calcio è fatto per sognare: ora dobbiamo recuperare le energie e provare a dare il massimo contro il Crystal Palace, non si sa mai».

Le speranze restano ridotte, evidenzia Tuttosport, anche alla luce delle numerose assenze. Vanoli dovrà rinunciare a Moise Kean, oltre agli acciaccati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini. A questi si aggiunge la squalifica di Dodô, mentre Robin Gosens, decisivo contro la Lazio, va gestito con cautela a causa di una tendinite.

Di conseguenza, le scelte saranno praticamente obbligate e molti dei giocatori più impiegati nelle ultime settimane saranno chiamati agli straordinari. Arrivano però anche alcune buone notizie: Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson rientrano dopo la squalifica, mentre appare recuperato Solomon, che potrebbe tornare titolare, pur con un impiego graduale dopo il lungo stop.

La priorità, al di là del risultato, sarà evitare un’altra brutta figura davanti ai tifosi. Anche perché la Curva Fiesole sta preparando una delle sue coreografie più suggestive, con migliaia di bandierine pronte a colorare lo stadio.