CorSport avverte la Fiorentina: "Il Sassuolo non libererà Grosso a costo zero"

Carnevali vuole un accordo con la Fiorentina: Grosso non sarà liberato gratuitamente

Secondo il Corriere dello Sport, il casting per la nuova panchina del Sassuolo è già entrato nel vivo e, al momento, le percentuali sembrano piuttosto chiare. In pole c’è Ignazio Abate, indicato come il profilo preferito dalla dirigenza neroverde: l’attuale tecnico della Juve Stabia, reduce da un’ottima stagione culminata con la semifinale playoff persa contro il Monza, appare destinato a lasciare il club campano. Su di lui, però, resta forte anche l’interesse del Torino.

Subito dietro c’è Alberto Aquilani, protagonista della finale playoff con il Monza e impegnato domani nel tentativo di ribaltare lo 0-2 dell’andata. Anche l’ex centrocampista piace al Torino, ma il suo nome resta caldo pure per il Sassuolo.

L’ultima fetta delle possibilità porta invece a un possibile outsider, magari straniero, come lasciato intendere dall’amministratore delegato Giovanni Carnevali. Al momento, però, le piste alternative restano coperte dal massimo riserbo.

Tutto nasce dalla volontà di Fabio Grosso di cambiare aria e cercare una nuova sfida dopo il biennio in neroverde. Una scelta che rappresenta un’anomalia rispetto alla tradizione recente del Sassuolo, dove gli allenatori protagonisti di cicli positivi sono rimasti a lungo: Di Francesco per cinque anni, De Zerbi per tre, Dionisi fino al terzo anno.

Per la prima volta, infatti, un allenatore molto apprezzato dalla società, dallo spogliatoio e dall’ambiente decide di interrompere il proprio percorso dopo appena una stagione in Serie A. Grosso avrebbe infatti rifiutato il rinnovo fino al 2028, pur avendo ancora un contratto in scadenza nel 2027 e la piena fiducia della proprietà, pronta a proseguire con lui.

Ora Giovanni Carnevali dovrà trattare con la Fiorentina l’uscita del tecnico. Secondo il quotidiano, Grosso non lascerà il Sassuolo gratuitamente: sul tavolo potrebbe esserci una compensazione economica oppure tecnica.