Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra"

Emergenza totale per i viola: il tecnico studia nuove soluzioni per la sfida europea

Una sfida complicata, da affrontare in piena emergenza. Questa sera la Fiorentina sarà impegnata contro il Crystal Palace, ma dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: su tutte Kean e Parisi, oltre allo squalificato Dodô e a Fortini. Una situazione che impone soluzioni immediate ed efficaci, da trovare in tempi rapidi.

Vanoli potrebbe affidarsi a Fagioli e Solomon, con l’israeliano pronto a essere gettato nella mischia nonostante non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe, forte però di qualità utili in un match di questo tipo. Spazio comunque ai titolari: De Gea in porta, Pongracic recuperato, poi Ranieri, Fagioli, Mandragora, Ndour, Solomon, Gudmundsson e Piccoli.

Possibile anche una mossa a sorpresa. Secondo Repubblica, Vanoli potrebbe infatti puntare su Balbo sulla corsia sinistra di difesa al posto di Gosens, non al meglio della condizione. Il giovane classe 2005 si è già messo in evidenza contro la Lazio, convincendo lo staff tecnico.