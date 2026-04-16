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Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra"

Emergenza totale per i viola: il tecnico studia nuove soluzioni per la sfida europea

A cura di Sara Figaia
16 aprile 2026 10:43
Repubblica: "Fiorentina in emergenza, sorpresa Balbo: possibile titolare sulla fascia sinistra" - Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Luis Balbo
Paolo Vanoli
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Una sfida complicata, da affrontare in piena emergenza. Questa sera la Fiorentina sarà impegnata contro il Crystal Palace, ma dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: su tutte Kean e Parisi, oltre allo squalificato Dodô e a Fortini. Una situazione che impone soluzioni immediate ed efficaci, da trovare in tempi rapidi.

Vanoli potrebbe affidarsi a Fagioli e Solomon, con l’israeliano pronto a essere gettato nella mischia nonostante non abbia ancora i 90 minuti nelle gambe, forte però di qualità utili in un match di questo tipo. Spazio comunque ai titolari: De Gea in porta, Pongracic recuperato, poi Ranieri, Fagioli, Mandragora, Ndour, Solomon, Gudmundsson e Piccoli.

Possibile anche una mossa a sorpresa. Secondo Repubblica, Vanoli potrebbe infatti puntare su Balbo sulla corsia sinistra di difesa al posto di Gosens, non al meglio della condizione. Il giovane classe 2005 si è già messo in evidenza contro la Lazio, convincendo lo staff tecnico.

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