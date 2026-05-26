Tuttosport: "Fiorentina su Grosso: biennale con opzione. Per il dopo-Sassuolo idea Aquilani"

Vanoli e Tudor restano sullo sfondo, ma la Viola accelera sul Campione del Mondo 2006.

Valutazione in corso anche in casa Fiorentina, dove non si può sbagliare la scelta dell’allenatore dopo una stagione ritenuta deludente. Per questo motivo la dirigenza sta intensificando i contatti per Fabio Grosso.

Come riportato da Tuttosport, il Campione del Mondo del 2006, reduce da un biennio positivo alla guida del Sassuolo, viene considerato il profilo ideale per rilanciare la Viola e riportarla stabilmente in zona Europa. Sul tavolo ci sarebbe anche la proposta di un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Tra le alternative, non è ancora del tutto tramontata la possibilità di una conferma di Paolo Vanoli, anche se le sue quotazioni risultano in calo. Più defilata la candidatura di Igor Tudor, che sarebbe pronto a rientrare in Serie A dopo l’esperienza poco fortunata al Tottenham.

Se Grosso dovesse lasciare il Sassuolo, il club emiliano avrebbe già individuato alcune possibili soluzioni interne al panorama della Serie B: in cima alla lista ci sarebbero Ignazio Abate (Juve Stabia) e Alberto Aquilani (Catanzaro, con interessi anche da Sampdoria e Torino), in un ordine che riflette non solo l’alfabeto ma anche le preferenze tecniche.