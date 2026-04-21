Tuttosport: "Altro risultato utile per la Fiorentina, la salvezza appare sempre più vicina"

Un punto a testa al Via del Mare: Fiorentina verso la tranquillità, Lecce e Cremonese in lotta

Al Via del Mare, nella gara che ha chiuso la 33ª giornata di Serie A, Lecce e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita intensa e sempre viva, soprattutto nella ripresa. Un risultato che, come sottolineato da Tuttosport, avvicina quasi alla salvezza la Fiorentina e lascia invece ancora tutto aperto nella lotta tra Lecce e Cremonese, entrambe a quota 28 punti, con il Cagliari quintultimo a 33.

I giallorossi restano con qualche rimpianto per una classifica che si muove lentamente, mentre i salentini hanno avuto la forza di rientrare in partita nel secondo tempo. Per la Fiorentina si tratta di un punto utile a consolidare la continuità: sale a 36 punti e allunga la propria striscia positiva, guadagnando un margine minimo ma prezioso sul Cagliari.

Un pareggio che, pur con significati diversi, racconta due percorsi distinti ma accomunati dalla stessa urgenza: restare in corsa, perché la lotta è ancora completamente aperta.