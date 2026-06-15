Tuttosport rivela: "Norton-Cuffy obiettivo della Fiorentina, ma il Napoli è in agguato"

L'esterno del Genoa è tra i profili seguiti da Paratici per rinforzare le corsie laterali

Tra i nomi accostati alla Fiorentina nelle ultime settimane figura anche quello di Brooke Norton-Cuffy. L'esterno piace alla dirigenza viola, che lo considera un profilo ideale per il progetto di Fabio Grosso e per il rinnovamento delle corsie laterali, uno dei reparti destinati a subire maggiori cambiamenti durante l'estate.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore sarebbe tra gli obiettivi individuati dal direttore sportivo Fabio Paratici per rafforzare la rosa. La trattativa, però, si preannuncia tutt'altro che semplice a causa della forte concorrenza.

Su Norton-Cuffy, infatti, è vivo anche l'interesse del Napoli. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per le fasce e, dopo aver avviato i contatti per il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 2029 e seguito la pista che porta a Exequiel Zeballos, avrebbe inserito anche l'esterno del Genoa nella lista dei possibili innesti. Al momento, dunque, Fiorentina e Napoli sarebbero impegnate in un vero e proprio testa a testa per assicurarsi il giocatore.