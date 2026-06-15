CorSport: "Dal Modena interesse per i gioielli della Fiorentina Primavera di Galloppa"

Tra i profili seguiti Kouadio, Braschi, Balbo, Puzzoli e Kospo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Modena guarda con attenzione al vivaio della Fiorentina e, in particolare, ai talenti che si sono messi in luce nella stagione trionfale della Primavera allenata da Daniele Galloppa.

Tra i profili seguiti dal club emiliano figurano Kouadio e Braschi, autori delle reti che hanno deciso la finale Scudetto contro il Parma. Kouadio, difensore centrale classe 2006, ha già collezionato otto presenze tra Serie A e Conference League, mentre Braschi, attaccante della stessa annata, ha debuttato in prima squadra con tre apparizioni.

Nella lista dei giovani viola monitorati ci sarebbero anche Balbo, terzino sinistro classe 2006, e Puzzoli, fantasista nato nel 2006, entrambi già impiegati con i grandi. Attenzione infine anche a Kospo, difensore centrale classe 2007 che nel corso della stagione è stato più volte aggregato alla prima squadra.