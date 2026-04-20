Repubblica: “Vanoli punta sul Lecce per centrare la salvezza: testa e fisico i due aspetti decisivi”

Dopo l’Europa serve un ultimo sforzo: il tecnico chiede lucidità mentale e tenuta fisica per una gara da giocare sul concreto.

Una partita da non sbagliare a ogni costo, per mettere definitivamente in cassaforte la salvezza e iniziare a pensare al futuro. Archiviata l’eliminazione dalla Conference League, Paolo Vanoli ha lavorato durante la settimana con un’attenzione totale al Lecce, appuntamento fondamentale per centrare l’obiettivo stagionale.

Come racconta Repubblica, il tecnico ha insistito soprattutto su due aspetti. Il primo è quello mentale: Vanoli ha chiesto ai suoi di non lasciarsi condizionare dall’uscita dall’Europa, ma di concentrarsi sull’ultimo traguardo rimasto, la salvezza. Il secondo riguarda la condizione fisica: serve uno sforzo finale dopo una stagione lunga e faticosa, con la squadra reduce anche dalla gara dispendiosa contro un avversario di Premier League.

Per questo ci si aspetta una Fiorentina attenta, concreta e pragmatica, simile a quella vista contro Verona e Lazio. Una gara in cui conterà soprattutto il risultato, più che la qualità del gioco.