Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”

Secondo Zetti, il tecnico è destinato all’addio: Paratici prepara un nuovo progetto viola

Il giornalista Cosimo Zetti, in un editoriale su La Nazione, ha espresso la sua opinione sul futuro di Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina.

Secondo Zetti, se si considerassero solo risultati, numeri e una salvezza ormai vicina, la riconferma del tecnico sarebbe quasi scontata. Eppure, scrive, il suo destino sembra già segnato: con ogni probabilità Vanoli lascerà a fine stagione.

Nel suo fondo, il giornalista sottolinea anche come, in un contesto diverso e con Rocco Commisso ancora presente, non sarebbe stato escluso addirittura un rinnovo accompagnato da gesti simbolici importanti, come già accaduto in passato con altri allenatori. Tuttavia, l’arrivo di Fabio Paratici ha cambiato gli equilibri: il nuovo direttore sportivo, legato al club da un lungo contratto, avrebbe la naturale intenzione di ripartire da un proprio progetto tecnico, con scelte e firme personali.