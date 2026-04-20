Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”

Ferrara ha espresso dubbi su Gudmundsson e Piccoli, sottolineando come in caso di partenza di Kean sarà necessario intervenire in attacco

Benedetto Ferrara è intervenuto su RTV38 per commentare la situazione della Fiorentina guidata da Paolo Vanoli, queste le sue parole:

“In Conference League i viola hanno perso a Londra e, anche al ritorno in casa, hanno sì vinto ma senza offrire una prestazione davvero convincente. In questo momento i temi principali restano il futuro della panchina e come verrà ricostruita la squadra.

Su Vanoli, comunque, il ringraziamento è doveroso a prescindere: si è trovato una rosa non costruita per lui e doveva semplicemente fare punti. Per me merita un ‘bravo’ per aver risollevato una squadra che era in condizioni pessime. Detto questo, oggi la Fiorentina è una squadra senza identità, ed è proprio da lì che bisogna ripartire."

Per quanto riguarda i singoli e le scelte di mercato, ci sono diverse situazioni da valutare con attenzione.

"Gudmundsson è stato pagato tanto ma non ha reso come ci si aspettava. Anche Piccoli, costato parecchio, non ha convinto. Se Kean dovesse partire, servirà trovare un altro attaccante di livello.

Solomon? Secondo me può dare un contributo importante, ma il vero punto interrogativo è la continuità, visto che gli infortuni lo hanno spesso frenato. Non è più giovanissimo, però può comunque essere utile. Fabbian e Rugani hanno deluso, ma in caso di salvezza io li riscatterei comunque.”