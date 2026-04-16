RepFi: “Fiorentina, nel segno di Davide contro Golia: due obiettivi storici possibili”
Serve una rimonta leggendaria per volare in semifinale di Conference League
Questa mattina La Repubblica (edizione Firenze) sottolinea come, in una stagione particolare, la Fiorentina possa inseguire due traguardi storici: mai una squadra si era salvata in Serie A senza vittorie dopo le prime undici giornate e mai, nella sua storia centenaria, i viola erano riusciti a qualificarsi in Europa dopo una sconfitta con tre gol di scarto all’andata.
Stasera contro il Crystal Palace, l’impresa, ribaltare lo 0-3 subito a Selhurst Park e conquistare la semifinale di Conference League, appare ai limiti dell’impossibile, quasi surreale.
Eppure è proprio questo a renderla affascinante. Una notte da vera Firenze, nel segno della fiorentinità più autentica: quella del “Davide contro Golia”, che da sempre accompagna l’anima del tifo viola. Sentirsi sfavoriti, ma non per questo battuti, e provare con grinta, sacrificio e determinazione a ribaltare ogni pronostico contro avversari più forti.