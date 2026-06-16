Gazzetta: "João Mário nel mirino della Fiorentina: sfida al Bologna per il portoghese"

Il Bologna complica i piani della Fiorentina

João Mário resta uno dei profili seguiti con attenzione dalla Fiorentina per rinforzare la corsia destra. L’esperienza del laterale portoghese alla Juventus, però, potrebbe essere già arrivata al capolinea: acquistato dai bianconeri per 11,4 milioni di euro nell’operazione che ha portato Alberto Costa al Porto, il suo percorso a Torino è stato breve e, a gennaio, il giocatore è stato ceduto in prestito al Bologna.

Nonostante la situazione ancora incerta, il suo nome continua a piacere alla dirigenza viola, che lo considera da tempo un’opportunità interessante per caratteristiche tecniche, esperienza e costi accessibili. Nei prossimi mesi la Fiorentina potrebbe tornare concretamente alla carica, soprattutto nel caso in cui si aprisse alla possibilità di un trasferimento definitivo o di una formula vantaggiosa per il club toscano.

Sul giocatore, però, resta vigile anche il Bologna. La società rossoblù starebbe infatti valutando l’ipotesi di prolungare il prestito del portoghese, una scelta che dipenderà anche dalle valutazioni del nuovo allenatore. La duttilità tattica di João Mário viene comunque considerata un punto di forza molto apprezzato.

La Fiorentina continua quindi a monitorare la situazione con attenzione, con l’obiettivo di consegnare a Fabio Grosso un esterno affidabile e pronto per il salto in maglia viola. La notizia è riportata da La Gazzetta dello Sport.