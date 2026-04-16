La Nazione: "Servirà un’impresa, ma non un miracolo: il Palace ha già subito 3 o più reti in cinque gare"
La squadra di Vanoli cerca il colpo: qualificazione difficile ma non impossibile
In vista della gara di ritorno contro il Crystal Palace, La Nazione sottolinea come esistano notti capaci di cambiare il peso di un’intera stagione. Firenze, dopo mesi complicati, sogna di viverne una di queste.
Al Franchi la Fiorentina si gioca molto più della semplice qualificazione alla semifinale di Conference League: in palio c’è la possibilità di dare un senso al proprio cammino europeo e di confermare il momento di crescita, dopo una stagione resa difficile ma con la salvezza ormai vicina. Nonostante il 3-0 subito all’andata, la squadra viola vuole provare a riaprire il discorso qualificazione.
Servirà un’impresa, ma non necessariamente un miracolo: la formazione di Glasner, infatti, in questa stagione ha già subito tre o più gol in diverse occasioni, segno che la rimonta non è impossibile.