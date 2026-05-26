Corfio: "Fiorentina-Grosso, primi contatti: si pensa ad un biennale con opzione"

Non solo Grosso: Paratici tiene aperte piste di prestigio

In attesa dei chiarimenti definitivi con Vanoli — attesi, secondo il Corriere Fiorentino, già nelle prossime ore e comunque entro metà settimana — una certezza sembra emergere: i movimenti di Fabio Paratici fanno pensare che le possibilità di conferma dell’allenatore che ha guidato la Fiorentina alla salvezza siano sempre più ridotte.

Il direttore sportivo viola è infatti al lavoro da tempo per sciogliere il nodo panchina e, in quest’ottica, si registrano passi concreti verso Fabio Grosso. Ci sarebbe già stato un contatto con il suo agente, utile non solo a ribadire la stima nei suoi confronti, ma anche ad avviare un primo confronto su basi più concrete. Secondo il quotidiano, sul tavolo potrebbe esserci un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Allo stesso tempo, non sono da escludere possibili sorprese. È noto infatti che Paratici abbia inizialmente puntato su profili di altissimo livello, come Maresca e De Zerbi, e continui a coltivare l’idea di arrivare a un nome in grado di sparigliare le carte. Tra i tecnici particolarmente apprezzati figurano anche Andoni Iraola e Oliver Glasner, ma non si esclude la presenza di altri candidati — oltre a De Rossi — mantenuti finora nel massimo riserbo.