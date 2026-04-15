La Nazione: “Fiorentina, serve l’impresa in Conference: il Franchi ci crede”

Dopo il successo con la Lazio torna la speranza: ma serve un’impresa contro il Crystal Palace

Giovedì sera la Fiorentina proverà a compiere un’impresa contro il Crystal Palace in Conference League. Come sottolinea La Nazione, il successo sulla Lazio ha riacceso una piccola speranza dopo il pesante 3-0 incassato a Londra. Che la sfida fosse complicata era prevedibile, ma un divario così ampio non se lo aspettava nessuno, e resta il rammarico per non aver giocato al massimo delle proprie possibilità.

Nonostante tutto, i viola tenteranno il tutto per tutto, spinti anche dal calore del pubblico. La Curva Fiesole ha annunciato una coreografia destinata a lasciare il segno nella storia del tifo gigliato, mentre lo stadio Franchi si avvia verso il tutto esaurito, con oltre ventimila tifosi attesi sugli spalti.

Nel frattempo, lo staff tecnico è al lavoro già da giorni sulla gara di ritorno: video, analisi e studio dei duelli individuali per preparare al meglio il piano partita, curato nei minimi dettagli insieme ai collaboratori di Paolo Vanoli. Nella giornata di oggi, il tecnico farà il punto definitivo sui giocatori a disposizione.