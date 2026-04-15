La Nazione: "Kean, tempi incerti: difficile la convocazione contro il Lecce"

Il giocatore resta concentrato sul rientro, ma i tempi sono ancora incerti

La Nazione punta i riflettori su Moise Kean. L’attaccante difficilmente sarà inserito nella lista dei convocati, salvo clamorosi recuperi dell’ultim’ora. Il giocatore continua a sperarci, ma anche la trasferta di Lecce resta in dubbio, nonostante i giorni ancora a disposizione prima della sfida contro i giallorossi.

In questa situazione, Piccoli sarà chiamato agli straordinari. Kean, intanto, non sta vivendo un periodo semplice, ma resta concentrato sul lavoro e determinato a rientrare il prima possibile.