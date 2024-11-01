Rubino: "Felicissimo per l'esordio con la squadra del mio cuore. Ringrazio società e mister per la fiducia"

L'attaccante classe 2006 ha esordito ieri con la maglia della Fiorentina entrando nel secondo tempo della sfida contro il Genoa

Tommaso Rubino ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina avvenuto ieri nel match contro il Genoa. Queste le sue parole:

"Felicissimo di aver esordito con la squadra del mio cuore. Ringrazio i tifosi per l'affetto ed un ringraziamento alla società ed al mister per la fiducia e l'opportunità di esordire

Martinelli? Con lui c'è un bel legame perchè giochiamo insieme fin da quando eravamo piccoli, 7/8 anni. Usciamo insieme e siamo amici stretti stretti."

L'OPINIONE DI SANDRO SABATINI

https://www.labaroviola.com/sabatini-cambia-idea-sulla-fiorentina-per-me-puo-fare-quello-che-ha-fatto-il-bologna-lo-scorso-anno/275071/