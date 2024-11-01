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Rubino: "Felicissimo per l'esordio con la squadra del mio cuore. Ringrazio società e mister per la fiducia"

L'attaccante classe 2006 ha esordito ieri con la maglia della Fiorentina entrando nel secondo tempo della sfida contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2024 18:16
Rubino: "Felicissimo per l'esordio con la squadra del mio cuore. Ringrazio società e mister per la fiducia" -
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Tommaso Rubino ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'esordio in Serie A con la maglia della Fiorentina avvenuto ieri nel match contro il Genoa. Queste le sue parole:

"Felicissimo di aver esordito con la squadra del mio cuore. Ringrazio i tifosi per l'affetto ed un ringraziamento alla società ed al mister per la fiducia e l'opportunità di esordire

Martinelli? Con lui c'è un bel legame perchè giochiamo insieme fin da quando eravamo piccoli, 7/8 anni. Usciamo insieme e siamo amici stretti stretti."

L'OPINIONE DI SANDRO SABATINI

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