Sabatini cambia idea sulla Fiorentina: "Per me può fare quello che ha fatto il Bologna lo scorso anno"

Il giornalista è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha parlato della Fiorentina di Palladino dopo la vittoria di Genova

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove si è soffermato sulle prestazioni brillanti della Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Sono molto contento, perché la Fiorentina se lo merita, così come la Lazio. C'è la valorizzazione e la riscoperta di alcuni giocatori, come quella di Kean e Bove e son contento anche ci sia una bella storia che tutti avevamo quasi preso sul ridere, quella di Di Gea, che sta diventando la storia più importante in questo campionato. Si stan mangiando le mani in tanti per De Gea.

La Fiorentina può fare quello che ha fatto il Bologna l'anno scorso. Davanti hai Kean e Beltran, considerando anche Gudmundsson. Il centrocampo mi piace molto, con gli "scarti" di Roma e Lazio. Poi in difesa grazie al ragazzino, Comuzzo, ha trovato un bellissimo mix tra vecchiaia e gioventù con De Gea. Se uno non pensa alla carta d'identità non riconosce in lui un ragazzo giovanissimo".

Problemi in Curva Fiesole, ci sono delle rocce non previste: i lavori potrebbero andare più lenti

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