Da Vicenza riportano: "Rubino può fare un altro anno in B coi biancorossi dopo la Carrarese"
Il giocatore viola può finire in Veneto nel corso del mercato
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2026 18:00
Il giovane trequartista viola Tommaso Rubino, classe 2006, dovrebbe andare di nuovo in prestito in B con il Vicenza che è il club più interessato al ragazzo. Rubino ha impressionato per le sue prestazioni e su di lui si sono mossi i biancorossi grazie alla prova offerta quest'anno a Carrara in B con due gol e tanti colpi. Lo scrive biancorossi.net