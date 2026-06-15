Da Vicenza riportano: "Rubino può fare un altro anno in B coi biancorossi dopo la Carrarese"

Il giocatore viola può finire in Veneto nel corso del mercato

Il giovane trequartista viola Tommaso Rubino, classe 2006, dovrebbe andare di nuovo in prestito in B con il Vicenza che è il club più interessato al ragazzo. Rubino ha impressionato per le sue prestazioni e su di lui si sono mossi i biancorossi grazie alla prova offerta quest'anno a Carrara in B con due gol e tanti colpi. Lo scrive biancorossi.net