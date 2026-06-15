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Da Vicenza riportano: "Rubino può fare un altro anno in B coi biancorossi dopo la Carrarese"

Il giocatore viola può finire in Veneto nel corso del mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2026 18:00
Da Vicenza riportano: "Rubino può fare un altro anno in B coi biancorossi dopo la Carrarese" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Rubino
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Il giovane trequartista viola Tommaso Rubino, classe 2006, dovrebbe andare di nuovo in prestito in B con il Vicenza che è il club più interessato al ragazzo. Rubino ha impressionato per le sue prestazioni e su di lui si sono mossi i biancorossi grazie alla prova offerta quest'anno a Carrara in B con due gol e tanti colpi. Lo scrive biancorossi.net

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