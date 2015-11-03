Labaro Viola

Notizie Vicenza Fiorentina

Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"

22 novembre 2022 16:44

Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"

21 novembre 2022 18:03

Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"

05 dicembre 2020 21:23

Coppa Italia, oggi Fiorentina-Padova. Chi passa il turno va contro la vincente di Udinese-Vicenza. L'Inter...

28 ottobre 2020 09:14

Gori: "Ho scelto Vicenza per la storia del club. La trattativa? Ci ho messo un paio d'ore per dire sì.."

03 settembre 2020 19:04

Ufficiale, Gabriele Gori lascia la Fiorentina, va in prestito al Vicenza. Il comunicato del club viola

01 settembre 2020 21:07

Tmw, il giovane Gori va in prestito in serie B al Vicenza. Trattativa ai dettagli

01 settembre 2020 13:45

Boateng a cena con il Vicenza: "Se arrivate in Serie A firmo subito, è una promessa"

17 dicembre 2019 14:06

Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto

21 novembre 2017 22:07

Ricordate Salifu? Rischia il carcere per aver dato alla polizia la patente di un'altra persona

17 novembre 2017 16:21

Ufficiale: Salifu riparte dalla serie C e va in prestito al Vicenza. Il classe '92...

28 luglio 2017 10:05

Pedullà: Bangu riparte dal Vicenza, c'è l'intesa totale con la Fiorentina

18 luglio 2017 13:31

Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks

03 dicembre 2016 16:29

Archivio

Esplora l'archivio di Vicenza

Sett. 47
Sett. 49 Sett. 44 Sett. 36
Sett. 51
Sett. 47 Sett. 46 Sett. 30 Sett. 29
Sett. 48