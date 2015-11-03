Notizie Vicenza Fiorentina

Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"
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Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"
05 dicembre 2020 21:23
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17 dicembre 2019 14:06
Tifoso Samb in coma con fratture craniche ed ematomi cerebrali, per la Digos è solo caduto
21 novembre 2017 22:07
Ricordate Salifu? Rischia il carcere per aver dato alla polizia la patente di un'altra persona
17 novembre 2017 16:21
Ufficiale: Salifu riparte dalla serie C e va in prestito al Vicenza. Il classe '92...
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Pedullà: Bangu riparte dal Vicenza, c'è l'intesa totale con la Fiorentina
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Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks
03 dicembre 2016 16:29
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