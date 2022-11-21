Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Simone Pafundi: “A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Rob...

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Simone Pafundi: “A me ricorda molto Roberto Baggio. Ha il passo, le caratteristiche tecniche di Roberto a quell’età. Tutti i paragoni ora sono azzardati, ma il talento che ha porta a farli. Io ho provato la sensazione di rivedere il Baggio che avevo visto giovane nel Vicenza. Come ragazzo è molto maturo, fa parte della prima squadra dall’anno scorso, anche se poi gioca con la Primavera per fare i 90 minuti ogni settimana. E’ semplice, intelligente ed educatissimo. Complimenti ai genitori".

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