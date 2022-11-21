La Fiorentina conferma la lesione di secondo per Nico Gonzalez. Sarà rivalutato nelle prossime settimane

La Fiorentina conferma la diagnosi per Nico Gonzalez: secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Di seguito il report: "ACF Fiorentina rende noto che, nell...

La Fiorentina conferma la diagnosi per Nico Gonzalez: secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Di seguito il report: "ACF Fiorentina rende noto che, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì il calciatore Nicolas Gonzalez è stato sottoposto ad una serie di valutazioni cliniche e strumentali che hanno confermato la lesione di secondo grado della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia sinistra occorsa durante l’ultimo allenamento con la Nazionale argentina. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo e sarà rivalutato nel corso delle prossime settimane”.

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